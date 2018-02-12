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Карякин назвал чистой политикой решение МОК об отстранении россиян
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Карякин назвал чистой политикой решение МОК об отстранении россиян 

Газета.Ru 12 февраля 2018
Фото: facebook.com/worldchessrapidblitz/
Российский шахматист Сергей Карякин высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов от Олимпиады-2018. Слова спортсмена приводят "Известия".
"Не хочется влезать в подробности этой истории, но все прекрасно понимают, что действия МОК — это чистая политика.
У них нет доказательств применения запрещенных препаратов нашими спортсменами. А тот факт, что оправданных в CAS атлетов в итоге не допустили к Играм-2018, — вообще форменное безобразие.
Я познакомился с Александром Легковым и Александром Третьяковым и боюсь даже представить те чувства, которые они испытывают.
Сначала дали золото, потом отобрали, затем оправдали, но в итоге не пустили на Игры всей твоей жизни. Это просто вопиющая ситуация. Надо бороться, доказывать свою правоту и ни в коем случае не сдаваться в этой ситуации", — заявил шахматист.
Ранее сообщалось, что женский гигантский слалом на Олимпиаде был перенесен из-за непогоды.
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