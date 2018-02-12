В одной из школ Выхина-Жулебина провели «Шахматный калейдоскоп»

С 5 по 9 февраля в школе № 1393 РОСТ на Ферганском проезде проходила неделя «Шахматный калейдоскоп». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Турнир проводился с целью популяризации шахмат среди школьников, выявления способных юных шахматистов и повышения их спортивной квалификации. В нем принимали участие дети с первого по четвертый класс, — отметили в школе.

Каждой группе были предложены разноуровневые задания, которые они с удовольствием выполняли. Ребята проявили большой интерес и выразили желание и в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях. (нд)