Гроссмейстеры из Аэропорта завоевали второе место на окружных соревнованиях

В минувшие выходные в Северном округе столицы прошел окружной этап состязания «Спартакиада пенсионеров» по шахматам. Житель района Аэропорт Александр Денисов завоевал золотую награду в личном первенстве, сборная команда удостоилась второго места. Об этом рассказала представитель ГБУ «Орбита» Екатерина Копейкина

— Соревнования лично-командные, проводились по швейцарской системе, по правилам ФИДЕ , в 7 туров. Лучшими стали шахматисты из Левобережного района, третье место у Восточного Дегунино, — рассказала Копейкина.

Все члены сборной команды Аэропорта занимаются в клубе «Северная ладья», который расположен по адресу ул. Черняховского, д. 17/1. (ео)