На Дегунинской прошли районные соревнования по шахматам и шашкам для пенсионеров

В спортивном клубе на Дегунинской, который расположен в Западном Дегунине, 1 февраля для пенсионеров прошли районные соревнования по шахматам и шашкам. Об этом рассказал представитель клуба.

— Турнир состоялся в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Организатором мероприятия выступил спортивный клуб «Парус», — рассказали в клубе.

В мероприятии приняли участие жители района старшего возраста. Победитель и призеры соревнований получили памятные призы, медали и грамоты. Все участники остались довольны проведенным временем. (то)