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Соревнования по шахматам прошли в клубе «Октябрьский»
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Соревнования по шахматам прошли в клубе «Октябрьский» 

Управа района Якиманка 13 февраля 2018
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» провели темпо и блиц-турниры для жителей района. Мероприятия проводились 10 и 11 февраля.
За два дня в турнирах приняли участие 38 человек разных возрастов и опыта.
Первое место в турнире 10 февраля получил международный мастер по шахматному спорту Анатолий Шведчиков. Во второй день в блиц-турнире первое и второе место поделили Ромик Акопян и Карен Гаспарян, сообщили организаторы.
Представители клуба «Октябрьский» регулярно проводят соревнования по шахматам среди столичных жителей разных возрастов. Приглашаются как профессиональные спортсмены, так и любители.
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