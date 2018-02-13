Соревнования по шахматам прошли в клубе «Октябрьский»

Сотрудники шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» провели темпо и блиц-турниры для жителей района. Мероприятия проводились 10 и 11 февраля.

За два дня в турнирах приняли участие 38 человек разных возрастов и опыта.

Первое место в турнире 10 февраля получил международный мастер по шахматному спорту Анатолий Шведчиков. Во второй день в блиц-турнире первое и второе место поделили Ромик Акопян и Карен Гаспарян, сообщили организаторы.

Представители клуба «Октябрьский» регулярно проводят соревнования по шахматам среди столичных жителей разных возрастов. Приглашаются как профессиональные спортсмены, так и любители.