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Юные шахматисты из Нижегородского района стали лидерами межрайонного этапа турнира «Белая ладья»
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Юные шахматисты из Нижегородского района стали лидерами межрайонного этапа турнира «Белая ладья» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 14 февраля 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Победителем межрайонного этапа турнира «Белая ладья» стала команда объединения «Шахматы» школы № 1222 имени Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна.
— Шахматисты во главе с тренером Михаилом Краснощековым стали лучшими в командном зачете турнира в номинации «Не прервется связь поколений — пешка и ферзь», — сообщили в администрации школы № 1222. — Из возможных 20 очков команда набрала 18, проиграв всего две партии.
Результаты, которые ребята показали на межрайонном этапе состязания, позволят им участвовать в играх городского этапа турнира. Финал состоится в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
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