Юные шахматисты из Нижегородского района стали лидерами межрайонного этапа турнира «Белая ладья»

Победителем межрайонного этапа турнира «Белая ладья» стала команда объединения «Шахматы» школы № 1222 имени Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна

— Шахматисты во главе с тренером Михаилом Краснощековым стали лучшими в командном зачете турнира в номинации «Не прервется связь поколений — пешка и ферзь», — сообщили в администрации школы № 1222. — Из возможных 20 очков команда набрала 18, проиграв всего две партии.

Результаты, которые ребята показали на межрайонном этапе состязания, позволят им участвовать в играх городского этапа турнира. Финал состоится в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.