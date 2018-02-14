В Бабушкинском прошли соревнования по шахматам

В рамках спартакиады «Спорт для всех» 13 февраля в спортивно-досуговом центре «Брэк» прошли соревнования по шахматам. Об этом сообщила директор центра Марина Алексашкина.

— В соревнованиях принимали участие жители Бабушкинского района. Количество участников составило 20 человек. Соревнования проходили в дружественной атмосфере, — уточнила директор центра «Брэк».

Она добавила, что победители были награждены медалями, грамотами и сувенирной продукцией.

Напомним, что в центре «Брэк» регулярно проходят соревнования по настольным играм. (вт)