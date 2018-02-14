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В Бабушкинском прошли соревнования по шахматам
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В Бабушкинском прошли соревнования по шахматам 

Управа района Бабушкинский 14 февраля 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
В рамках спартакиады «Спорт для всех» 13 февраля в спортивно-досуговом центре «Брэк» прошли соревнования по шахматам. Об этом сообщила директор центра Марина Алексашкина.
— В соревнованиях принимали участие жители Бабушкинского района. Количество участников составило 20 человек. Соревнования проходили в дружественной атмосфере, — уточнила директор центра «Брэк».
Она добавила, что победители были награждены медалями, грамотами и сувенирной продукцией.
Напомним, что в центре «Брэк» регулярно проходят соревнования по настольным играм. (вт)
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