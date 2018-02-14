Участников шахматного клуба школы №2073 пригласили на турнир в Красную Пахру

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Воспитанников структурного подразделения школы №2073 в Вороновском 23 февраля пригласили принять участие в шахматном турнире, посвященном Дню защитника Отечества. Об этом рассказали в образовательном учреждении.

— Мероприятие пройдет в Красной Пахре для команд из Троицкого и Новомосковского административных округов. В нем сыграют ученики 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения, — сообщил руководитель шахматной секции в школе №2073 Иван Шустов

Он добавил, что в минувшую субботу ребята участвовали в турнире с сильнейшими игроками. В личном зачете отличился Артавазд Акопян, получивший «бронзу» за третье место в старшей возрастной группе.