Команда Покровского-Стрешнева стала лучшей в окружном турнире по шахматам

Команда района Покровское-Стрешнево заняла первое место в финальных окружных соревнованиях по шахматам. Турнир проводился среди людей старшего поколения. Об этом сообщил директор районного центра детских и молодежных социальных инициатив «Крылья» Александр Шелковников.

— Сборные районов сражались между собой по круговой системе в семь туров. На партию каждому участнику давалось по 10 минут, — пояснил Александр Шелковников.

По его словам, команда Покровского-Стрешнева не допустила ни одного поражения. Лишь два матча были сыграны вничью, остальные завершились победой.

Второе место заняла сборная района Щукино. Бронзовую награду завоевали представители района Хорошево-Мневники.

Победители и призеры были награждены дипломами и медалями.