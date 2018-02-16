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Команда Покровского-Стрешнева стала лучшей в окружном турнире по шахматам
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Команда Покровского-Стрешнева стала лучшей в окружном турнире по шахматам 

Префектура СЗАО города Москвы 16 февраля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Команда района Покровское-Стрешнево заняла первое место в финальных окружных соревнованиях по шахматам. Турнир проводился среди людей старшего поколения. Об этом сообщил директор районного центра детских и молодежных социальных инициатив «Крылья» Александр Шелковников.
— Сборные районов сражались между собой по круговой системе в семь туров. На партию каждому участнику давалось по 10 минут, — пояснил Александр Шелковников.
По его словам, команда Покровского-Стрешнева не допустила ни одного поражения. Лишь два матча были сыграны вничью, остальные завершились победой.
Второе место заняла сборная района Щукино. Бронзовую награду завоевали представители района Хорошево-Мневники.
Победители и призеры были награждены дипломами и медалями.
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