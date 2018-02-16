Ещё
В официальной игре по «Дакару» будет Сергей Карякин
Далее:
Читайте также:
Ещё

В официальной игре по «Дакару» будет Сергей Карякин 

Чемпионат.com 16 февраля 2018
Фото: АиФ Урал
Разработчики официальной видеоигры «Дакар»-2018, посвящённой одноимённому ралли-марафону, подтвердили, что среди виртуальных пилотов будет российский квадроциклист Сергей Карякин. Гонщик из Екатеринбурга, который в 2017 году выиграл гонку в своём классе квадроциклов, появится в игре вместе со своим гоночным «Ямаха Раптор 700». Новая игра должна выйти летом 2018 года на игровых консолях и компьютерах.
Посмотреть иллюстрацию с российским квадроциклистом можно в официальном «Твиттере» игры «Дакар»-2018.
Чемпионат.com: последние новости
В Берлине прошло открытие шахматного турнира претендентов Шахматы. Крамник, Карякин и Грищук сыграют в турнире претендентов 2018 «Ювентус» победил «Удинезе», «Лацио» сыграл вничью с «Кальяри»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение