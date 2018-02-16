В официальной игре по «Дакару» будет Сергей Карякин

Разработчики официальной видеоигры «Дакар»-2018, посвящённой одноимённому ралли-марафону, подтвердили, что среди виртуальных пилотов будет российский квадроциклист Сергей Карякин . Гонщик из Екатеринбурга, который в 2017 году выиграл гонку в своём классе квадроциклов, появится в игре вместе со своим гоночным «Ямаха Раптор 700». Новая игра должна выйти летом 2018 года на игровых консолях и компьютерах. Посмотреть иллюстрацию с российским квадроциклистом можно в официальном «Твиттере» игры «Дакар»-2018.