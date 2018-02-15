Шахматист из Сокольников занял первое место на Кубке России по шахматам

Ученик 10-го класса школы №1530 района Сокольники С. Ломасов одержал победу в этапе Кубка России Moscow Open 2018, продемонстрировав великолепный результат: восемь очков из девяти.

15-летний шахматист в свой юный возраст уже является мастером международного уровня.

В пресс-службе Moscow Open отметили, что перед финальным туром Семен опережал ближайших конкурентов на пол-очка.

В финальной партии юноша сумел нанести поражение мастеру ФИДЕ Максиму Самусенко из Татарстана и тем самым обеспечил себе первенство на турнире. Всего полбалла не хватило гроссмейстеру Тамиру Набати из Израиля, который стал серебряным призером. Третье место разделили трое шахматистов: международный мастер Максим Вавулин (Москва), мастер ФИДЕ Никита Афанасьев (Москва) и гроссмейстер Артем Тимофеев из Казани.

Участниками турнира стали 220 шахматистов из двадцати девяти стран.

Фото: http://moscowchess.org