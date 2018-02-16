В детском технопарке «Кванториум» в Кабардино-Балкарии откроют шахматный клуб

Организаторы форума отметили значительный вклад Кабардино-Балкарии в развитие системы дополнительного образования. Республика войдет в число опорных субъектов РФ по развитию шахматного образования.

На площадке детского технопарка «Кванториум» в Кабардино-Балкарии откроется клуб «Шахматная гостиная».

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