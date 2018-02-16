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В детском технопарке «Кванториум» в Кабардино-Балкарии откроют шахматный клуб
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В детском технопарке «Кванториум» в Кабардино-Балкарии откроют шахматный клуб 

«Это Кавказ» 16 февраля 2018
На площадке детского технопарка «Кванториум» в Кабардино-Балкарии откроется клуб «Шахматная гостиная».
Соглашение об открытии шахматного клуба на базе «Кванториума» подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр образования и науки РФ Ольга Васильева, глава республики Юрий Коков, руководитель Фонда новых форм развития образования Марина Ракова и председатель попечительского совета профессионального шахматного клуба «ПрофЧессКлаб» Михаил Дворкович, сообщается на сайте главы и правительства КБР.
Организаторы форума отметили значительный вклад Кабардино-Балкарии в развитие системы дополнительного образования. Республика войдет в число опорных субъектов РФ по развитию шахматного образования.
В регионе уже действует муниципальный детский шахматно-шашечный клуб «Ладья» в Нальчике, рассчитанный на 600 учащихся. Всего шахматами и шашками занимаются более 2 тысяч жителей республики, из них 1550 — дети. Наиболее популярны эти виды спорта в Нальчике и Прохладном, а также в Баксанском, Чегемском, Терском, Черекском, Прохладненском и Зольском районах, отмечает ТАСС.
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