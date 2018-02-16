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В 19 регионах России шахматы станут обязательным предметом для первоклассников
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В 19 регионах России шахматы станут обязательным предметом для первоклассников 

Ezhikezhik.ru 16 февраля 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что в 2018 году 19 регионов России запустят пилотный проект по шахматам для первоклассников. Об этом сообщило РИА «Новости». «В этом году в 19 регионах страны в пилотном проекте запустят шахматы с первого класса», — сказала министр.
В октябре прошлого года министр уже обещала ввести обязательные шахматные уроки для учеников начальных школ в ближайшие два года. Но на площадке инвестиционного форума в Сочи Васильева более четко обозначила сроки.
В прошлом году министр уверяла, что нововведение не потребует дополнительных компетенций для учителей. «Это очень простая программа. Она построена таким образом, что учитель любого возраста может сам, используя методическую рекомендацию, научить ребенка играть в шахматы», — сказала она. В 2018 никаких более конкретных комментариев Васильева не дала. Какие именно регионы войдут в программу, министр не уточнила.
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