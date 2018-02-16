Шахматисты из школы №1236 стали призерами межрайонного этапа турнира «Белая ладья»

Межрайонный этап шахматного турнира «Белая ладья» состоялся недавно в СВАО. Участие в нем приняли команды, прошедшие школьный отбор. Команде школы № 1236 удалось стать призерами турнира.

— Соревнования проходили в течение нескольких дней. В первый день соревнований команда школы № 1236 заняла первое место в сетке из пяти команд, а на следующий день ребятам удалось стать вторыми, сражаясь с 11-ю командами, — сообщили в администрации учебного заведения.

Шахматный турнир «Белая ладья» проводится ежегодно Центром патриотического воспитания и школьного спорта совместно с Шахматной Федерацией города Москвы. (ак)