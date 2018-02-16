Лицеисты Калининграда — во всероссийском финале турнира по шахматам «Белая ладья»

Мой Калининград. Из Калининграда сборная команда лицея №23 одержала победу в финале регионального этапа всероссийского турнира по шахматам «Белая ладья».

В финале выступали 10 сильнейших команд области, прошедших жесточайший спортивный отбор — шесть из Калининграда и присоединившиеся к ним победители зональных соревнований — команды школ Балтийска, Багратионовска, Советска и Озерска.

Борьба за победу и призовые места развернулась в основном между шахматными сборными калининградских учреждений образования: лицея № 3, гимназии №1, гимназии №32, гимназии №40 и гимназии №22, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 16 февраля 2018 года, в пресс-службе городской администрации.

Лидерство со старта захватила сборная гимназии №32, и она же лидировала до последнего тура, который оказался решающим для распределения призовых мест. Финальный тур был драматичным. Сборная гимназии №32 проиграла сборной гимназии №22 со счетом 1-3, а сборная лицея №23 победила с максимальным счетом гимназию №7 Балтийска и вырвалась на 1 место. Сборную гимназии №32 догнала по очкам сборная гимназии №1 и даже опередила ее по дополнительным показателям.

Итоги:

— 1 место — сборная лицея №23;

— 2 место — сборная гимназии №1;

— 3 место — сборная гимназии №32.

Абсолютно лучший результат турнира у Степана Арутюнова (гимназия №40) — 9 очков из 9 возможных! Лучшей среди девушек стала Кристина Шаталова (лицей №23) — 8 очков из 9. По итогам турнира шахматная сборная лицея №23 (тренер Лукинов П. И.) в составе: Федор Разумов, Егор Чалов, Илья Лукинов, Кристина Шаталова — завоевала право участвовать в финале Всероссийского турнира «Белая ладья», который будет проходить в Дагомысе (Сочи).