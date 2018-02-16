Ещё
Лицеисты Калининграда — во всероссийском финале турнира по шахматам «Белая ладья»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лицеисты Калининграда — во всероссийском финале турнира по шахматам «Белая ладья» 

Мой Калининград 16 февраля 2018
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. Из Калининграда сборная команда лицея №23 одержала победу в финале регионального этапа всероссийского турнира по шахматам «Белая ладья».
В финале выступали 10 сильнейших команд области, прошедших жесточайший спортивный отбор — шесть из Калининграда и присоединившиеся к ним победители зональных соревнований — команды школ Балтийска, Багратионовска, Советска и Озерска.
Борьба за победу и призовые места развернулась в основном между шахматными сборными калининградских учреждений образования: лицея № 3, гимназии №1, гимназии №32, гимназии №40 и гимназии №22, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 16 февраля 2018 года, в пресс-службе городской администрации.
Лидерство со старта захватила сборная гимназии №32, и она же лидировала до последнего тура, который оказался решающим для распределения призовых мест. Финальный тур был драматичным. Сборная гимназии №32 проиграла сборной гимназии №22 со счетом 1-3, а сборная лицея №23 победила с максимальным счетом гимназию №7 Балтийска и вырвалась на 1 место. Сборную гимназии №32 догнала по очкам сборная гимназии №1 и даже опередила ее по дополнительным показателям.
Итоги:
— 1 место — сборная лицея №23;
— 2 место — сборная гимназии №1;
— 3 место — сборная гимназии №32.
Абсолютно лучший результат турнира у Степана Арутюнова (гимназия №40) — 9 очков из 9 возможных! Лучшей среди девушек стала Кристина Шаталова (лицей №23) — 8 очков из 9. По итогам турнира шахматная сборная лицея №23 (тренер Лукинов П. И.) в составе: Федор Разумов, Егор Чалов, Илья Лукинов, Кристина Шаталова — завоевала право участвовать в финале Всероссийского турнира «Белая ладья», который будет проходить в Дагомысе (Сочи).
Мой Калининград: последние новости
Сборная Калининградской области по современному пятиборью стала второй на всероссийских соревнованиях БФУ в Калининграде устраивает международный турнир по вольной борьбе Футболисты БФУ из Калининграда — лидеры турнира НСФЛ в Нальчике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение