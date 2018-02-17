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«Венло» и «Гронинген» сильнейшего не выявили
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«Венло» и «Гронинген» сильнейшего не выявили 

Soccer News 17 февраля 2018
Фото: Soccer News
В рамках 24-го тура чемпионата Голландии «Венло» на своём поле сыграл вничью с «Гронингеном» со счётом 1:1.
"Венло" — «Гронинген» — 1:1  Голы: ван Крой, 2 — 1:0, Доан, 15 — 1:1.
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