«Венло» и «Гронинген» сильнейшего не выявили

В рамках 24-го тура чемпионата Голландии «Венло» на своём поле сыграл вничью с «Гронингеном» со счётом 1:1.

"Венло" — «Гронинген» — 1:1 Голы: ван Крой, 2 — 1:0, Доан, 15 — 1:1.