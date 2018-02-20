На Окской при храме преподобного Сергия Радонежского пройдет турнир по шахматам

В воскресной школе «Радовесть», которая работает при храме преподобного Сергия Радонежского на Окской, 24 марта пройдет турнир по шахматам.

— Турнир будет проходить на территории храмового комплекса, в доме причта. Для участия приглашаются воспитанники воскресных школ Москвы и Подмосковья в возрасте от 7 до 14 лет, — сообщил представитель храмового комплекса.

Отметим, что для участия нужно успеть подать заявку до 23 марта по электронной почте hram-ryazanka@mail.ru.

Адрес храма: улица Окская, владение 17. (ео)