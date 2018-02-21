Участие в трех шахматных турнирах ждет районных спортсменов

Спортсмены района Чертаново Северное прошли регистрацию на участие в соревнованиях на получение 4-ого, 3-ого и 2-ого шахматных разрядов, которые пройдут в ближайшие выходные, 24 и 25 февраля.

Февраль выдался весьма насыщенным на различные турниры: шахматная школа «Чертаново» проводит интеллектуальные соревнования почти каждые выходные. В этот раз параллельно друг другу будут проходить сразу три турнира. На участие в противостояниях на повышение шахматного разряда прошли регистрацию 3 воспитанника Александра Михайловича Демина («Маэстро» на Сумском») и 5 учеников Сергея Шарикова («Ход конем» и «Ладейник»).

В субботу турнир начнется в 16:10, а в воскресенье — в 12:00. Подробности проведения соревнований и прохождения регистрации на участие доступны на сайте шахматной школы «Чертаново».

Фото: Шахматная школа «Чертаново»