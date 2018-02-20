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В Саратове выставлены на продажу шахматы из бивня мамонта за миллион рублей
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В Саратове выставлены на продажу шахматы из бивня мамонта за миллион рублей 

РИА «ФедералПресс» 20 февраля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Шахматы из бивня мамонта можно приобрести за 1 миллион рублей. Соответствующее объявление разместила на сайте «Авито» жительница областного центра.
По словам продавца, набор шахмат «Пунические войны» был создан в период с 2004 по 2007 гг. В описании также уточняется, что уникальный шедефр косторезного искусства имеет сертификат соответствия «Национального альянса Шидловского „Ледникового периода“.
По словам продавца, такой набор станет отличным подарком для настоящего ценителя аристократической роскоши.
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