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В Нижнем Новгороде запустят онлайн-диагностику рака кожи
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В Нижнем Новгороде запустят онлайн-диагностику рака кожи 

Vgoroden.ru 20 февраля 2018
Фото: Vgoroden.ru
Жители Нижнего Новгорода и области смогут провести диагностику на наличие опухолей кожи в онлайн-режиме. Об этом заявил и.о. ректора Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин на пресс-конференции 20 февраля.
Предложенный кафедрой кожных и венерических заболеваний Приволжского исследовательского медицинского университета метод профилактики меланомы (злокачественного новообразования кожи) предельно прост и понятен. На текущий момент медики совместно с программистами разрабатывают мобильное приложение, которое позволит человеку определить наличие или отсутствие у него опасного заболевания — рака кожи. Для этого необходимо сфотографировать родинку и запустить диагностику. Через несколько минут приложение покажет пациенту уровень риска злокачественности новообразования.
«В настоящее время проект реализуется в закрытом тестовом режиме. Это необходимо, чтобы избежать возможных ошибок. После каждой автоматической диагностики врачи перепроверяют полученные результаты», — отметил Карякин.
Старт проекта запланирован на лето-осень 2018 года. Приложение будет доступно для всех россиян и появится на платформах iPhone и Android.
Несмотря на то, что приложение будет платным, цены на него обещают сделать максимально доступными. Как заявил Николай Карякин, «стоимость будет сравнима с ценами на проезд».
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