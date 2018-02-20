В Нижнем Новгороде запустят онлайн-диагностику рака кожи

Жители Нижнего Новгорода и области смогут провести диагностику на наличие опухолей кожи в онлайн-режиме. Об этом заявил и.о. ректора Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин на пресс-конференции 20 февраля.

Предложенный кафедрой кожных и венерических заболеваний Приволжского исследовательского медицинского университета метод профилактики меланомы (злокачественного новообразования кожи) предельно прост и понятен. На текущий момент медики совместно с программистами разрабатывают мобильное приложение, которое позволит человеку определить наличие или отсутствие у него опасного заболевания — рака кожи. Для этого необходимо сфотографировать родинку и запустить диагностику. Через несколько минут приложение покажет пациенту уровень риска злокачественности новообразования.

«В настоящее время проект реализуется в закрытом тестовом режиме. Это необходимо, чтобы избежать возможных ошибок. После каждой автоматической диагностики врачи перепроверяют полученные результаты», — отметил Карякин.

Старт проекта запланирован на лето-осень 2018 года. Приложение будет доступно для всех россиян и появится на платформах iPhone и Android.

Несмотря на то, что приложение будет платным, цены на него обещают сделать максимально доступными. Как заявил Николай Карякин, «стоимость будет сравнима с ценами на проезд».