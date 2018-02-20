Ученики школы Ботвиника стали финалистами первенства Москвы по шахматам

В столице на днях завершилось два полуфинальных турнира на первенство Москвы по шахматам. Соревнования, которые проходили по швейцарской системе, включали в себя семь туров. 78 юных шахматиста приняли участие в турнире. Представители школы Ботвиника отметили успех своих юных шахматистов.

Второе и третье место в финале заняли Артём Багдасаярн и Демьян Швецов. В состязаниях девочек первое место заняла Екатерина Редина. Во всех семи турах она одержала победы.

Финал первенства Москвы пройдет в школе Ботвиника с 18 по 23 марта.