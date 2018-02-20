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Ученики школы Ботвиника стали финалистами первенства Москвы по шахматам
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Ученики школы Ботвиника стали финалистами первенства Москвы по шахматам 

Вестник района Гагаринский 20 февраля 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
В столице на днях завершилось два полуфинальных турнира на первенство Москвы по шахматам. Соревнования, которые проходили по швейцарской системе, включали в себя семь туров. 78 юных шахматиста приняли участие в турнире. Представители школы Ботвиника отметили успех своих юных шахматистов.
Второе и третье место в финале заняли Артём Багдасаярн и Демьян Швецов. В состязаниях девочек первое место заняла Екатерина Редина. Во всех семи турах она одержала победы.
Финал первенства Москвы пройдет в школе Ботвиника с 18 по 23 марта.
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