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Бригада Сергея Карасева назначена на матч Лиги Европы
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Бригада Сергея Карасева назначена на матч Лиги Европы 

Советский спорт 20 февраля 2018
Встреча состоится 22 февраля. Первый матч пары завершился вничью, 2:2.
Помогать Карасеву будут его соотечественники: Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные рефери — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертый арбитр — Игорь Демешко.
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