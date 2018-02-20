Ещё
В «Фортуне» пройдет турнир по шахматам
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Фортуне» пройдет турнир по шахматам 

Префектура СЗАО города Москвы 20 февраля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Митине в спортивно-досуговом центре «Фортуна» в воскресенье, 25 февраля, состоится открытый турнир по шахматам. Об этом сообщила директор ГБУ Мария Ткачук.
— Интеллектуальные состязания проводятся среди детей и молодежи. Сильнейшие гроссмейстеры будут отмечены наградами, — пояснила Мария Ткачук.
Шахматный турнир пройдет по адресу: Пятницкое шоссе, дом 6, корпус 3. Начало состязаний в 18.00. Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить по телефону: 8 (495) 759-60-00.
Напомним, ГБУ «Спортивно-досуговый центр „Фортуна“ создан в целях организации спортивной, физкультурно-оздоровительной и досуговой работы в районе Митино.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Щукине пройдут финальные окружные соревнования по шахматам В Строгине выберут «Мистера икс» Сборная Митина стала победителем окружных соревнований по шашкам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение