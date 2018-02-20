В «Фортуне» пройдет турнир по шахматам

В Митине в спортивно-досуговом центре «Фортуна» в воскресенье, 25 февраля, состоится открытый турнир по шахматам. Об этом сообщила директор ГБУ Мария Ткачук.

— Интеллектуальные состязания проводятся среди детей и молодежи. Сильнейшие гроссмейстеры будут отмечены наградами, — пояснила Мария Ткачук.

Шахматный турнир пройдет по адресу: Пятницкое шоссе, дом 6, корпус 3. Начало состязаний в 18.00. Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить по телефону: 8 (495) 759-60-00.

Напомним, ГБУ «Спортивно-досуговый центр „Фортуна“ создан в целях организации спортивной, физкультурно-оздоровительной и досуговой работы в районе Митино.