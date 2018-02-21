Ещё
Партии смогут не указывать в финансовых отчетах сведения о членских взносах в размере менее 100 тыс. руб.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Партии смогут не указывать в финансовых отчетах сведения о членских взносах в размере менее 100 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 21 февраля 2018
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ разрешила не обнародовать в сведениях о поступлении и расходовании средств партии данные о вступительных членских взносах, если совокупный размер взносов одного члена партии или пожертвования в течение календарного года не превышает 100 тыс. руб. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания ЦИК.
«Установить, что информация о членах политической партии, уплативших вступительные и (или) членские взносы, и размере данных взносов указывается в сведениях о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии в случаях, если совокупный размер вступительного и членских взносов или членских взносов одного члена партии в течение календарного года превышает 100 тыс. руб.», — говорится в документе.
Аналогичное требование предъявляется к жертвователям, внесшим пожертвования, членам политических партий, уплативших вступительные или членские взносы. Как уточняется в документах, информация о размере данных пожертвований и взносов указывается в сводном финансовым отчете партии в случаях, если сумма превышает 100 тыс. руб.
Также ЦИК принял постановление о внесении изменений в формы сводного финансового отчета политических партий и сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения партии.
Принятые нормы будут применяться при подготовке сводных финансовых отчетов партий за 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Минспорт России: Размеры премий тренерам чемпионов и призеров Олимпиады-2018 не превысят 8 млн руб. АТОР: Отстранение сборной России от Олимпиады-2018 не отразится на турпотоке в Южную Корею Московская гонка ГТО пройдет 17 марта в ПКиО «Сокольники»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение