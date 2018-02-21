Партии смогут не указывать в финансовых отчетах сведения о членских взносах в размере менее 100 тыс. руб.

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК ) РФ разрешила не обнародовать в сведениях о поступлении и расходовании средств партии данные о вступительных членских взносах, если совокупный размер взносов одного члена партии или пожертвования в течение календарного года не превышает 100 тыс. руб. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания ЦИК.

«Установить, что информация о членах политической партии, уплативших вступительные и (или) членские взносы, и размере данных взносов указывается в сведениях о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии в случаях, если совокупный размер вступительного и членских взносов или членских взносов одного члена партии в течение календарного года превышает 100 тыс. руб.», — говорится в документе.

Аналогичное требование предъявляется к жертвователям, внесшим пожертвования, членам политических партий, уплативших вступительные или членские взносы. Как уточняется в документах, информация о размере данных пожертвований и взносов указывается в сводном финансовым отчете партии в случаях, если сумма превышает 100 тыс. руб.

Также ЦИК принял постановление о внесении изменений в формы сводного финансового отчета политических партий и сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения партии.

Принятые нормы будут применяться при подготовке сводных финансовых отчетов партий за 2018 г.