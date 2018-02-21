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В Восточном Дегунине организуют шахматные соревнования для дошкольников
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В Восточном Дегунине организуют шахматные соревнования для дошкольников 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 21 февраля 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В ближайшее воскресенье, 25 февраля, в детском клубе «Искра» на Керамическом проезде состоится шахматный турнир для дошкольников. Как сообщила администратор учреждения Анна Новикова, к участию приглашаются дети от 6 до 13 лет.
— В нашем шахматном турнире может поучаствовать любой желающий ребенок, даже те, кто до этого играл в шахматы только с родителями, — рассказала Новикова. — Турнир пройдет в дружеской и теплой атмосфере, а если ребенок устанет — он всегда сможет пойти поиграть в детскую комнату.
Победителей наградят памятными грамотами и медалями, а все участники турнира получат небольшие сувениры.
Начало регистрации в 11.00. Детский клуб «Искра» располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 1. (ео)
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