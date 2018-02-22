Югорчане разработают логотип 44-ой Всемирной шахматной Олимпиады

Югорчан предлагается разработать логотип для 44-ая Всемирная шахматная Олимпиада, которая пройдет в 2020 году в Ханты-Мансийске.

Как сообщает Департамент общественных связей, к участию приглашены физические и юридические лица, авторские коллективы. Отметим, что от имени участников, не достигших 14 лет, будет выступать законные представители.

Конкурс логотипов пройдет в два этапа. До 30 апреля 2018 года участники будут предоставлять свои работы, а до 31 мая 2018 пройдет оценка работ. В состав конкурсной комиссии войдут представители оргкомитета Олимпиады, ФИДЕ , профессиональные художники и дизайнеры. Правила участия в конкурсе, форма заявки размещены на официальном сайте Федерации шахмат Югры.

Напомним, что столица Югры второй раз будет принимать столь почётное и ответственное мероприятие — в 2010 году в Ханты-Мансийске состоялась 39-ая шахматная Олимпиада.