«Страсбург» разошелся миром с «Монпелье»

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Страсбург» на своем поле сыграл вничью с «Монпелье» — 0:0.

«Монпелье» на 5-м месте — 39 очков, а «Страсбург» на 14-м месте — 31 очко.