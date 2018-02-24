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«Страсбург» разошелся миром с «Монпелье»
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«Страсбург» разошелся миром с «Монпелье» 

LiveSport.Ru 24 февраля 2018
В матче 27-го тура чемпионата Франции «Страсбург» на своем поле сыграл вничью с «Монпелье» — 0:0.
«Монпелье» на 5-м месте — 39 очков, а «Страсбург» на 14-м месте — 31 очко.
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