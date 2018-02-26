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СШОР «Юность Москвы» по шахматам
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СШОР «Юность Москвы» по шахматам 

Ezhikezhik.ru 26 февраля 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Занятия в школе ведут опытные педагоги, имеющие высокую спортивную квалификацию.
Сборная СШОР по шахматам «Юность Москвы» — многократный победитель и призер командного первенства России. Учащиеся школы регулярно завоевывают призовые места юношеских чемпионатах Европы и мира.
В летнее время нами группы учащихся школы выезжают в спортивно-оздоровительные лагеря, расположенные в Софрино (Московская область) и Игало (Черногория). Учащиеся, показывающие высокие результаты, регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах юношеских сборных команд России и Москвы.
В школу принимаются дети школьного возраста, от 7 лет и старше. Прием ведется в начале учебного года (сентябрь).
Младшим школьникам для поступления необходимо минимальное знание правил игры в шахматы.
Количество занятий зависит от уровня подготовки. Обычно они проходят два раза в неделю, но возможны и индивидуальные занятия с тренером.
В школе регулярно проводятся турниры для юных шахматистов разного уровня, по итогам которых удачно выступившие дети получают спортивные разряды.
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