СШОР «Юность Москвы» по шахматам

Занятия в школе ведут опытные педагоги, имеющие высокую спортивную квалификацию.

Сборная СШОР по шахматам «Юность Москвы» — многократный победитель и призер командного первенства России. Учащиеся школы регулярно завоевывают призовые места юношеских чемпионатах Европы и мира.

В летнее время нами группы учащихся школы выезжают в спортивно-оздоровительные лагеря, расположенные в Софрино (Московская область) и Игало (Черногория). Учащиеся, показывающие высокие результаты, регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах юношеских сборных команд России и Москвы.

В школу принимаются дети школьного возраста, от 7 лет и старше. Прием ведется в начале учебного года (сентябрь).

Младшим школьникам для поступления необходимо минимальное знание правил игры в шахматы.

Количество занятий зависит от уровня подготовки. Обычно они проходят два раза в неделю, но возможны и индивидуальные занятия с тренером.

В школе регулярно проводятся турниры для юных шахматистов разного уровня, по итогам которых удачно выступившие дети получают спортивные разряды.