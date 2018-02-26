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ДЮСШ имени М. М. Ботвинника
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ДЮСШ имени М. М. Ботвинника 

Ezhikezhik.ru 26 февраля 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Шахматы очень тесно связаны с образованием и воспитанием личности ребенка. Именно игра в шахматы развивает у детей такие качества, как логическое, абстрактное и стратегическое мышление, память, математические способности, а также умение оценивать ситуацию и принимать решения.
Для детей от 4 до 17 лет на в школе проводятся специальные образовательные программы по игре в шахматы. В рамках обучения учащиеся будут не только посещать групповые занятия, но и принимать регулярное участие в турнирных практиках, международных, российских и городских соревнованиях. Обучение проводится как на бюджетной, так и на внебюджетной основе.
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