ДЮСШ имени М. М. Ботвинника

Шахматы очень тесно связаны с образованием и воспитанием личности ребенка. Именно игра в шахматы развивает у детей такие качества, как логическое, абстрактное и стратегическое мышление, память, математические способности, а также умение оценивать ситуацию и принимать решения.

Для детей от 4 до 17 лет на в школе проводятся специальные образовательные программы по игре в шахматы. В рамках обучения учащиеся будут не только посещать групповые занятия, но и принимать регулярное участие в турнирных практиках, международных, российских и городских соревнованиях. Обучение проводится как на бюджетной, так и на внебюджетной основе.