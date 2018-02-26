Шахматный турнир провели в Выхине-Жулебине

В воскресенье, 25 февраля, в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино состоялся шахматный фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— В состязании приняли участие две группы участников разных возрастов. Юные шахматисты выявляли лучших по швейцарской системе в шесть туров. Участники соревнований были отмечены памятными наградами и грамотами, — отметила пресс-секретарь центра Анна Гуляева

Оценивала игру руководитель клубного формирования Лариса Зенина.

Культурный центр расположен по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корп. 2. (вт)