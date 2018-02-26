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Шахматисты из Марьиной Рощи заняли четвертое место в окружном турнире
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Шахматисты из Марьиной Рощи заняли четвертое место в окружном турнире 

Управа района Марьина роща 26 февраля 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Окружные соревнования по шахматам состоялись на минувшей неделе в школе «Этюд», расположенной на улице Римского-Корсакова. В турнире приняла участие команда из Марьиной Рощи, представляющая ГБУ «СДЦ „Шире круг“. Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.
— Соревнования проходили в рамках спартакиады „Мир равных возможностей“. По итогам турнира команда из Марьиной Рощи заняла четвертое место, — пояснила Цыганова.
Отмечается, что все участники были награждены памятными грамотами. (то)
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