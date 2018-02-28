«Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Валенсией» — 1:1.

В составе баскского клуба отличился защитник Оскар Де Маркос.

У «летучих мышей» отличился полузащитник Жоффре Кондогбья.