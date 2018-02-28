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«Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью
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«Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью 

LiveSport.Ru 28 февраля 2018
Фото: LiveSport.Ru
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Валенсией» — 1:1.
В составе баскского клуба отличился защитник Оскар Де Маркос.
У «летучих мышей» отличился полузащитник Жоффре Кондогбья.
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