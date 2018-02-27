Ребята из школы № 1212 за участие в городском шахматном турнире получили почетные грамоты

На прошлой неделе в столице прошел школьный тур городского шахматного турнира «Московский гамбит». Активное участие в нем приняли мальчишки и девчонки с первого по шестой класс школы № 1212. Об этом рассказывается на сайте учебного заведения.

Шахматный турнир прошел в корпусе № 2 под руководством руководителя шахматного кружка Оксаны Анатольевны Михайловой. Юных шахматистов пришли поддержать учителя и родители. Шахматные партии, порой, тянулись по нескольку часов, как у настоящих гроссмейстеров. «Московский гамбит» собрал истинных ценителей древней игры. Всем победителям турнира на линейке были вручены почетные грамоты.