В одной из школ Савеловского открыли площадку с ростовыми шахматами

В школе № 1601 им. Лютикова состоялось открытие шахматной площадки с ростовыми фигурами. На торжественном мероприятии учащиеся третьих и четвертых классов читали стихотворения, отгадывали тематические загадки, а после этого сыграли показательную партию. Об этом рассказал директор образовательного учреждения Александр Зазулин.

— В шахматы играли известные политики, философы и ученые, ими увлекались писатели, художники и музыканты. При игре в ростовые шахматы приходится прикладывать физические усилия для передвижения фигур, подключая определенные группы мышц. Это как раз то, что нужно, чтобы отдохнуть во время перемены, — пояснил Зазулин.

Он отметил, что многие дети в школе уже умеют играть, другие только учатся. Теперь после каждого звонка с урока у гигантской шахматной доски собирается целая очередь игроков и наблюдателей. (мю)