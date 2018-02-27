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В одной из школ Савеловского открыли площадку с ростовыми шахматами
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В одной из школ Савеловского открыли площадку с ростовыми шахматами 

Управа района Савеловский города Москвы 27 февраля 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В школе № 1601 им. Лютикова состоялось открытие шахматной площадки с ростовыми фигурами. На торжественном мероприятии учащиеся третьих и четвертых классов читали стихотворения, отгадывали тематические загадки, а после этого сыграли показательную партию. Об этом рассказал директор образовательного учреждения Александр Зазулин.
— В шахматы играли известные политики, философы и ученые, ими увлекались писатели, художники и музыканты. При игре в ростовые шахматы приходится прикладывать физические усилия для передвижения фигур, подключая определенные группы мышц. Это как раз то, что нужно, чтобы отдохнуть во время перемены, — пояснил Зазулин.
Он отметил, что многие дети в школе уже умеют играть, другие только учатся. Теперь после каждого звонка с урока у гигантской шахматной доски собирается целая очередь игроков и наблюдателей. (мю)
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