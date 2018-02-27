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В Москве пройдет финал Открытого городского шахматного турнира «Белая ладья» среди команд московских школьников и ветеранов
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В Москве пройдет финал Открытого городского шахматного турнира «Белая ладья» среди команд московских школьников и ветеранов 

Твоя Газета 27 февраля 2018
Фото: Твоя Газета
Более пятисот московских школьников и ветеранов станут участниками финала Открытого городского шахматного турнира «Белая ладья», который состоится 4 марта в Музее Победы на Поклонной горе.
За победу будут бороться команды школьников в составе трех мальчиков и одной девочки до 2004 года рождения. В номинации «Не прервется связь поколений „Пешка и ферзь“ в состав команд войдет также, помимо двух юношей и одной девушки, по одному ветерану. А в номинации „Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов“ будут играть команды, состоящие из трех мужчин и одной женщины 1958 года рождения и старше.
Также гостей и участников турнира ждет концерт и интересная развлекательная программа, включая сеансы одновременной игры со знаменитыми российскими гроссмейстерами.
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