Ещё
Шахматно-шашечная олимпиада завершилась в школе №1236
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шахматно-шашечная олимпиада завершилась в школе №1236 

Управа Бутырского района города Москвы 27 февраля 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Шахматно-шашечная олимпиада завершилась среди учащихся 1-8-х классов образовательного комплекса № 1236. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— По итогам олимпиады в шахматах самыми сильными оказались учащиеся корпуса № 1236, которые и заняли первое место. В шашках лучше всех себя показали ребята, обучающиеся в корпусе № 230, — пояснили в администрации.
Отмечается, что команда корпуса № 963 также стала одной из лучших, заняв третье место в турнире по шахматам и второе место в турнире по шашкам. (то)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
В одном из отделений школы №1236 состоится день открытых дверей Отбор на соревнования «Я умею плавать» состоялся в школе №1236 Отборочный тур соревнований «Школа мяча» состоялся в школе №1236
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение