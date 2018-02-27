Шахматно-шашечная олимпиада завершилась в школе №1236

Шахматно-шашечная олимпиада завершилась среди учащихся 1-8-х классов образовательного комплекса № 1236. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— По итогам олимпиады в шахматах самыми сильными оказались учащиеся корпуса № 1236, которые и заняли первое место. В шашках лучше всех себя показали ребята, обучающиеся в корпусе № 230, — пояснили в администрации.

Отмечается, что команда корпуса № 963 также стала одной из лучших, заняв третье место в турнире по шахматам и второе место в турнире по шашкам. (то)