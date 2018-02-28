Карякин провел сеанс одновременной игры в избирательном штабе Путина

МОСКВА, 28 февраля / ТАСС /. Российский гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с волонтерами избирательного штаба президента РФ Владимира Путина , который баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло в среду в избирательном штабе Путина в Гостином дворе, в сеансе приняли участие десять волонтеров штаба. «Практически все шахматисты обладают высоким уровнем. Перед началом партий я думал, что будет легкая победа, однако оказалось совсем наоборот. Вдвойне приятнее, когда молодежь интересуется шахматами», — сказал гроссмейстер в беседе с корреспондентом ТАСС.

Также Карякин оценил высокий уровень развития шахмат в России. «Если сравнивать то, что было пять лет назад, то произошел большой скачок. Дети стали больше интересоваться шахматами, открылась школа в образовательном центре „Сириус“ и, думаю, что интерес к шахматам будет только набирать обороты», — отметил гроссмейстер.

Карякин — обладатель Кубка мира 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам (2012), блицу (2016), участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном (2016), в 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат. В марте 2017 года он вошел в состав Общественной палаты Российской Федерации

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.