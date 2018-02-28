Карякин провел сеанс одновременной игры в избирательном штабе Путина 

МОСКВА, 28 февраля /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с волонтерами избирательного штаба президента РФ Владимира Путина, который баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
Мероприятие прошло в среду в избирательном штабе Путина в Гостином дворе, в сеансе приняли участие десять волонтеров штаба. «Практически все шахматисты обладают высоким уровнем. Перед началом партий я думал, что будет легкая победа, однако оказалось совсем наоборот. Вдвойне приятнее, когда молодежь интересуется шахматами», — сказал гроссмейстер в беседе с корреспондентом ТАСС.
Также Карякин оценил высокий уровень развития шахмат в России. «Если сравнивать то, что было пять лет назад, то произошел большой скачок. Дети стали больше интересоваться шахматами, открылась школа в образовательном центре „Сириус“ и, думаю, что интерес к шахматам будет только набирать обороты», — отметил гроссмейстер.
В середине ноября Карякин объявил о присоединении к общественному движению Putin Team ("Команда Путина"), которое было создано по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. На данный момент к движению присоединились двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Евгений Плющенко, олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков, олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин и др.
Карякин — обладатель Кубка мира 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам (2012), блицу (2016), участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном (2016), в 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат. В марте 2017 года он вошел в состав Общественной палаты Российской Федерации.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.