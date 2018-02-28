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Турнир претендентов по шахматам будет показан в России бесплатно
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Турнир претендентов по шахматам будет показан в России бесплатно 

ТАСС 28 февраля 2018
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Компания «Телеспорт» заключила контракт с компанией-организатором чемпионата мира по шахматам World Chess и покажет в России турнир претендентов на звание чемпиона мира бесплатно. Об этом сообщается в пресс-релизе World Chess.
Прямые трансляции турнира будут доступны на сайте «Яндекс», в социальной сети «Одноклассники» и на сайтах других ведущих ресурсов Рунета. Организаторы рассчитывают, что благодаря партнерству с «Телеспортом» и ведущими медиаплощадками, трансляция может стать самой рейтинговой в истории шахмат.
В турнире претендентов примут участие восемь гроссмейстеров: экс-чемпион мира Владимир Крамник (Россия), участник предыдущего матча на первенство мира Сергей Карякин (Россия), Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Дин Лижэнь (Китай).
Турнир пройдет в Берлине с 10 по 28 марта, победитель встретится в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч состоится в Лондоне с 9 по 28 ноября.
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