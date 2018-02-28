Турнир по шахматам «В честь прекрасных дам» состоится в районе Люблино

В библиотеке №130 на улице Краснодарской в воскресенье, 11 марта, состоится шахматный турнир «В честь прекрасных дам». Организаторами выступают специалисты спортивно-досугового центра «Люблино». Как рассказал руководитель центра Александр Янов , состязания приурочены к Международному женскому дню.

— Соревнования начнутся в 14.00. После окончания турнира всех участников будет ждать праздничное чаепитие, — сообщил Александр Янов.

Добавим, что библиотека №130 находится по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)