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Турнир по шахматам «В честь прекрасных дам» состоится в районе Люблино
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Турнир по шахматам «В честь прекрасных дам» состоится в районе Люблино 

Управа района Люблино 28 февраля 2018
Фото: Управа района Люблино
В библиотеке №130 на улице Краснодарской в воскресенье, 11 марта, состоится шахматный турнир «В честь прекрасных дам». Организаторами выступают специалисты спортивно-досугового центра «Люблино». Как рассказал руководитель центра Александр Янов, состязания приурочены к Международному женскому дню.
— Соревнования начнутся в 14.00. После окончания турнира всех участников будет ждать праздничное чаепитие, — сообщил Александр Янов.
Добавим, что библиотека №130 находится по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)
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