Правящая коалиция Венгрии может победить на парламентских выборах

Популярность правящей коалиции партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) даёт ей шанс вновь победить на парламентских выборах, назначенных на 8 апреля. Об этом заявляют местные политологи, пишут будапештские СМИ.

За правящую коалицию готовы отдать голоса 48 процентов респондентов, свидетельствуют данные социологического института Republikon. При этом замечено, что в декабре минувшего года рейтинг коалиции был выше почти на 10 процентов, однако её преимущество над остальными партиями остаётся весомым.

Ультраправая националистическая политическая партия «Йоббик» имеет поддержку 19 процентов избирателей, а Венгерская социалистическая партия вместе с близкой ей партией «Диалог для Венгрии» могут рассчитывать на 17 процентов голосов.

В парламент проходят также Демократическая коалиция — левоцентристская политическая партия, основанная бывшим премьер-министром Венгрии Ференцом Дьюрчанем (6 процентов), и партия «Политика может быть другой» (5 процентов).