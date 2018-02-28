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Правящая коалиция Венгрии может победить на парламентских выборах
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Правящая коалиция Венгрии может победить на парламентских выборах 

Парламентская газета 28 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Популярность правящей коалиции партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) даёт ей шанс вновь победить на парламентских выборах, назначенных на 8 апреля. Об этом заявляют местные политологи, пишут будапештские СМИ.
За правящую коалицию готовы отдать голоса 48 процентов респондентов, свидетельствуют данные социологического института Republikon. При этом замечено, что в декабре минувшего года рейтинг коалиции был выше почти на 10 процентов, однако её преимущество над остальными партиями остаётся весомым.
Ультраправая националистическая политическая партия «Йоббик» имеет поддержку 19 процентов избирателей, а Венгерская социалистическая партия вместе с близкой ей партией «Диалог для Венгрии» могут рассчитывать на 17 процентов голосов.
В парламент проходят также Демократическая коалиция — левоцентристская политическая партия, основанная бывшим премьер-министром Венгрии Ференцом Дьюрчанем (6 процентов), и партия «Политика может быть другой» (5 процентов).
Предыдущие выборы в Национальное собрание состоялись 6 апреля 2014 года. Партия Виктора Орбана «Фидес» получила 52,73 процента голосов, Соцпартия — 19,30 процента, «Йоббик» — 16,67 процента, «Политика может быть другой» — 7,47 процента.
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