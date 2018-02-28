Лучшего шахматиста Лефортова выбрали на Энергетической

В помещении ГБУ «Лефортово», которое расположено на Энергетической улице, прошли районные соревнования по шахматам, проводимые в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады пенсионеров города Москвы.

Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— В турнире приняли участие мужчины (от 60 лет и старше) и женщины (от 55 лет и старше). Игры прошли по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат, по швейцарской системе. Продолжительность одной партии для каждого игрока составила 10 минут, — сообщила Шуктаева.

Участники, занявшие призовые места, были награждены почетными грамотами и дипломами. (то)