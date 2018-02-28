В колледже на Михалковской прошли соревнования по шахматам среди юношей

На минувшей неделе в колледже железнодорожного и городского транспорта на Михалковской улице прошли соревнования по шахматам среди юношей. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

— Организация и проведение соревнований соответствовали высокому качеству игры в шахматы, способствовали популяризации этой древней игры. Наши студенты хорошо выступили на турнире, игроки заняли II место. Команда была награждена дипломом, — уточняется на сайте.

Напомним, колледж железнодорожного и городского транспорта находится по адресу ул. Михалковская, дом 52. (ео)