Партия роста предложит другим партиям объединить наблюдателей на выборах

МОСКВА, 1 марта. / ТАСС /. Бизнес-омбудсмен Борис Титов , участвующий в выборах президента РФ от Партии роста, планирует в ближайшее время провести переговоры с другими партиями, предложив им объединить ресурсы в направлении наблюдателей на избирательные участки.

"В ближайшее время мы проведем переговоры со всеми партиями, чтобы выставить общих наблюдателей", — сказал Титов на встрече с муниципальными депутатами.

Он пояснил, что в ближайшее время предвыборный штаб постарается договориться о партнерстве с другими партиями по объединению ресурсов. «Постараемся договориться, чтобы у нас были общие наблюдатели», — резюмировал кандидат.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.