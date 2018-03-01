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Партия роста предложит другим партиям объединить наблюдателей на выборах
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Партия роста предложит другим партиям объединить наблюдателей на выборах 

ТАСС 1 марта 2018
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, участвующий в выборах президента РФ от Партии роста, планирует в ближайшее время провести переговоры с другими партиями, предложив им объединить ресурсы в направлении наблюдателей на избирательные участки.
"В ближайшее время мы проведем переговоры со всеми партиями, чтобы выставить общих наблюдателей", — сказал Титов на встрече с муниципальными депутатами.
Он пояснил, что в ближайшее время предвыборный штаб постарается договориться о партнерстве с другими партиями по объединению ресурсов. «Постараемся договориться, чтобы у нас были общие наблюдатели», — резюмировал кандидат.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
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