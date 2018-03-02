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Карякин принял участие в благотворительном футбольном матче
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Карякин принял участие в благотворительном футбольном матче 

Чемпионат.com 2 марта 2018
Российский гонщик Сергей Карякин принял участие в благотворительном футбольном матче, организованном благотворительным фондом Антона Шипулина.
«Вчера я принял участие в товарищеском футбольном матче в рамках турнира «Будущее зависит от тебя», который проводится благотворительным фондом Антона Шипулина для детей из детских домов и школ-интернатов. Я выступал за команду «Олимп», в которую входили известные спортсмены Свердловской области, а также уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, министр социальной политики региона Андрей Злоказов. Матч закончился победой ребят по пенальти 3:2.
Важна та атмосфера, которая царила, важно то стремление ребят, которые мы увидели в их глазах, их желание быть лучшими — считаю это самым важным в нашем матче. Также должен отметить тот позитивный настрой, который царил во время игры. Я благодарен всем организаторам данного мероприятия за приглашение. В нашей игре были очень красивые голы. После полученных переломов я два месяца почти не занимался спортом и почувствовал, как это тяжело без регулярных нагрузок.
Уже протестировал левую руку на прочность — при падении почувствовал боль и понял, что если дальше ударюсь правой, то ничего хорошего это не принесёт. Хорошо, что мне удалось сгруппироваться и избежать удара и правой рукой о газон. Так что пока такие экстремальные нагрузки мне под запретом, но я начну сейчас активные пробежки, чтобы к апрелю быть в форме», — написал Карякин на своей странице в «Фейсбуке».
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