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Николай Карякин избран ректором Приволжского исследовательского медицинского университета
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Николай Карякин избран ректором Приволжского исследовательского медицинского университета 

Vgoroden.ru 2 марта 2018
Фото: Vgoroden.ru
Ректором Приволжского исследовательского медицинского университета (бывш. НижГМА) стал Николай Карякин. Соответствующее решение приняли 2 марта на заседании общего собрания работников и обучающихся вуза, сообщает пресс-служба ПИМУ.
На должность ректора медуниверситета также претендовали главный врач стоматологической поликлиники профессор Евгения Дурново и декан медико-профилактического факультета и факультета высшего сестринского образования доцент Татьяна Поздеева.
По итогам тайного голосования за Николая Карякина отдано 173 голоса, за Татьяну Поздееву — 21 голос, Евгению Дурново поддержали 12 делегатов.
«Этот день для меня крайне значимый в плане совершенно нового уровня ответственности за трехтысячный коллектив педагогов и медработников, 15 тысяч пациентов и более четырех тысяч обучающихся. Спасибо за доверие, для меня это вызов, который надо пронести достойно», — отметил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин.
Напомним, в Нижнем Новгороде запустят онлайн-диагностику рака кожи.
Фото: пресс-служба Приволжского исследовательского медицинского университета
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