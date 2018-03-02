Николай Карякин избран ректором Приволжского исследовательского медицинского университета

Ректором Приволжского исследовательского медицинского университета (бывш. НижГМА) стал Николай Карякин. Соответствующее решение приняли 2 марта на заседании общего собрания работников и обучающихся вуза, сообщает пресс-служба ПИМУ.

На должность ректора медуниверситета также претендовали главный врач стоматологической поликлиники профессор Евгения Дурново и декан медико-профилактического факультета и факультета высшего сестринского образования доцент Татьяна Поздеева.

По итогам тайного голосования за Николая Карякина отдано 173 голоса, за Татьяну Поздееву — 21 голос, Евгению Дурново поддержали 12 делегатов.

«Этот день для меня крайне значимый в плане совершенно нового уровня ответственности за трехтысячный коллектив педагогов и медработников, 15 тысяч пациентов и более четырех тысяч обучающихся. Спасибо за доверие, для меня это вызов, который надо пронести достойно», — отметил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин.

Напомним, в Нижнем Новгороде запустят онлайн-диагностику рака кожи.

Фото: пресс-служба Приволжского исследовательского медицинского университета