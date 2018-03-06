Чемпион «Дакара-2017» Карякин: с нетерпением жду матчей ЧМ-2018

Чемпион «Дакара-2017» в зачёте квадроциклов россиянин Сергей Карякин прокомментировал мероприятие в Екатеринбурге, посвящённое 100 дням до старта чемпионата мира–2018.

«Сегодня важная дата — 100 дней до старта чемпионата мира по футболу в России. Запустили в Екатеринбурге часы с обратным отсчётом — отличное и позитивное мероприятие, всё, как я люблю! Это очень важное событие для нашего города. Очень горжусь, что наш город удостоился такой чести. Я с нетерпением жду матчей — обязательно пойду на трибуны смотреть игры. Приглашаю всех летом к нам в столицу Урала на матчи мундиаля! Уверен, вам у нас понравится!» — написал Карякин в «Фейсбуке».

Фотографии можно посмотреть на странице Сергея Карякина в «Фейсбуке».