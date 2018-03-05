Финал шахматного турнира «Белая ладья» состоялся в музее победы 

Сегодня в Зале Полководцев Музея Победы прошел финал московского регионального этапа турнира по шахматам среди школьных команд «Белая ладья».
В соревновании приняли участие более 400 юных шахматистов. Ребята выступили в двух категориях — до 14 лет и от 14 до 18 лет.
Отдельные соревнования в рамках финала прошли между приглашенными ветеранами спорта, Великой Отечественной войны и труда, а также между зрителями турнира. Победители примут участие во всероссийском этапе, который пройдет с 1 по 9 июня 2018 года в Сочи.
На мероприятие присутствовали представители Шахматной Федерации г. Москвы.
Международный турнир по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений «Белая ладья» проводится ежегодно с 1969 года.