Финал шахматного турнира «Белая ладья» состоялся в музее победы

Сегодня в Зале Полководцев Музея Победы прошел финал московского регионального этапа турнира по шахматам среди школьных команд «Белая ладья».

В соревновании приняли участие более 400 юных шахматистов. Ребята выступили в двух категориях — до 14 лет и от 14 до 18 лет.

Отдельные соревнования в рамках финала прошли между приглашенными ветеранами спорта, Великой Отечественной войны и труда, а также между зрителями турнира. Победители примут участие во всероссийском этапе, который пройдет с 1 по 9 июня 2018 года в Сочи.

На мероприятие присутствовали представители Шахматной Федерации г. Москвы.

Международный турнир по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений «Белая ладья» проводится ежегодно с 1969 года.