Дворкович: российские шахматисты успешно выступили на Мемориале Таля 

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские гроссмейстеры успешно выступили на Мемориале Таля в Москве. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя правительства РФ, член попечительского совета Российской шахматной федерации Аркадий Дворкович.
На Мемориале Таля проходили два турнира: по быстрым шахматам и по блицу. Победителем соревнований по рапиду стал индиец Вишванатан Ананд, россиянин Сергей Карякин поделил второе-четвертое места с американцем Хикару Накамурой и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. В турнире по блицу лучшим стал Карякин, еще один россиянин Ян Непомнящий занял третье место.
"Турнир [по блицу] получился очень интересным и, несмотря на досрочную победу Карякина, за бронзу развернулась очень напряженная и интересная борьба, — сказал Дворкович. — Наши шахматисты хорошо провели Мемориал — двое в тройке".
"Но делать прогнозы на турнир претендентов нельзя. Мемориал Таля показал, какая непредсказуемая борьба идет на высоком уровне", — добавил Дворкович.
Турнир претендентов пройдет в Берлине с 10 по 28 марта. Помимо Сергея Карякина, от России в нем примут участие Александр Грищук и Владимир Крамник. Победитель двухкругового турнира в ноябре 2018 года в Лондоне проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.