Дворкович: российские шахматисты успешно выступили на Мемориале Таля

На Мемориале Таля проходили два турнира: по быстрым шахматам и по блицу. Победителем соревнований по рапиду стал индиец Вишванатан Ананд, россиянин Сергей Карякин поделил второе-четвертое места с американцем Хикару Накамурой и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. В турнире по блицу лучшим стал Карякин, еще один россиянин Ян Непомнящий занял третье место.

"Турнир [по блицу] получился очень интересным и, несмотря на досрочную победу Карякина, за бронзу развернулась очень напряженная и интересная борьба, — сказал Дворкович. — Наши шахматисты хорошо провели Мемориал — двое в тройке".

"Но делать прогнозы на турнир претендентов нельзя. Мемориал Таля показал, какая непредсказуемая борьба идет на высоком уровне", — добавил Дворкович.