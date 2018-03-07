Крамник считает состав участников турнира претендентов сильнейшим в истории 

Российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что в турнире претендентов нет аутсайдеров.
"Многие называют нынешний состав турнира претендентов сильнейшим в истории? Полностью согласен. Все восемь участников входят в топ-15 рейтинга ФИДЕ. Это объективный показатель, а не просто слова. В турнире нет аутсайдеров. Мне кажется, впервые в истории нельзя предсказать игроков, которые точно не выиграют турнир.
Обычно всегда есть 1–2 человека, кто может хорошо себя проявить, но точно не станет победителем турнира претендентов. В этот раз ситуация совсем иная, все имеют примерно равные шансы на успех. Это придает дополнительный интерес турниру", — цитирует Крамника газета «Известия».
Ранее Крамник рассказал о необходимости занятий с тренером.