Крамник назвал современного шахматиста с наибольшим потенциалом

Российский гроссмейстер Владимир Крамник поделился мнением, кто из современных шахматистов обладает наибольшим потенциалом.

"Безусловно, Магнус Карлсен (16-й чемпион мира по шахматам — "Газета.Ru" ), хотя он себя уже и реализовал. Он точно один из лучших шахматистов в истории, во всяком случае в десятку лучших точно входит", — цитирует Крамника газета «Известия»

Он отметил, что сейчас очень сложно говорить о потенциале по той причине, что есть много 12–15-летних игроков, которые показывают отличные результаты.

"Мог бы назвать вам несколько российских талантов, которые учатся в нашей школе «Сириус», но опять же, пользуясь спортивными приметами, не хочу сглазить.

Большой плюс занятий с компьютером в том, что значительные, порой даже огромные пласты информации можно «проглатывать» в очень короткий промежуток времени", — добавил шахматист.

Ранее Крамник сравнил шахматы с мастерством классического музыканта.