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Крамник назвал современного шахматиста с наибольшим потенциалом
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Крамник назвал современного шахматиста с наибольшим потенциалом 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Российский гроссмейстер Владимир Крамник поделился мнением, кто из современных шахматистов обладает наибольшим потенциалом.
"Безусловно, Магнус Карлсен (16-й чемпион мира по шахматам — "Газета.Ru"), хотя он себя уже и реализовал. Он точно один из лучших шахматистов в истории, во всяком случае в десятку лучших точно входит", — цитирует Крамника газета «Известия».
Он отметил, что сейчас очень сложно говорить о потенциале по той причине, что есть много 12–15-летних игроков, которые показывают отличные результаты.
"Мог бы назвать вам несколько российских талантов, которые учатся в нашей школе «Сириус», но опять же, пользуясь спортивными приметами, не хочу сглазить.
Большой плюс занятий с компьютером в том, что значительные, порой даже огромные пласты информации можно «проглатывать» в очень короткий промежуток времени", — добавил шахматист.
Ранее Крамник сравнил шахматы с мастерством классического музыканта.
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